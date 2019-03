Rincorre il Tir con le "sue" pecore per salvarle dal macello, la storia del cane Piquè commuove il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha sempre badato alle "sue"e ha cercato di farlo fino alla fine., hacon le pecore del suo gregge nel tentativo disperato di proteggerle fino alla fine. La storia del simpatico e fedele cagnolone, viene da Girona, in Spagna, ed è stata raccontata proprio dalla Guardia Municipal.Piquè è stato eletto ad esempio, un'ennesima dimostrazione di come spesso l'uomo debba imparare dal mondo animale. Il pastore ha inseguito il tir con le sue pecore per chilometri, rischiando anche di essere investito da altre auto. Alcuni operai che stavano lavorando in strada hanno notato quello che stava accadendo e hanno allertato le autorità nel tentativo di proteggere l'animale.Gli agenti, che sono riusciti a prendere il cane e metterlo in salvo, hanno voluto raccontare la storia di Piquè sui social dove in breve tempo è diventata virale. Tutti hanno lodato la fedeltà del cagnolone e molti sono stati gli appelli al proprietario delle pecore a non vendere gli animali e a non allontanarli dal cagnolone.