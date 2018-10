Rincorre il cane in strada, 12enne muore travolta insieme al suo animale

Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stavaper cercare di metterlo in salvo ma vieneinsiema all' animale. Una ragazza di, JennaRae Goodbar è morta sabato scorso a Lexington, in Virginia, dopo essere stata investita in una strada molto trafficata vicino casa sua.La giovane si trovava in giardino e pare stesse provando ad addestrare il suo animale a stare all'esterno. Probabilmente voleva che imparasse ad andare senza guinzaglio e che le obbedisse al richiamo, ma il cane non lo ha fatto ed è scappato. Terrorizzata JennaRae è corsa dietro al suo Cash per cercare di raggiungerlo e metterlo in salvo ma il traffico era troppo intenso e l'auto non ha fatto in tempo a fermarsi. Come riporta il Daily Mail sarebbe stato un amico di famiglia ad uccidere la 12enne e il suo cane, l'uomo si è visto comparire all'improvviso la piccola davanti e non è riuscito a schivarla in alcun modo.Sconvolta tutta la famiglia della bambina, ma la mamma ha fatto sapere che la figlia sarà sepolta insieme al cane, così che i due possano restare sempre l'uno accanto all'altra come facevano sempre quando erano in vita. Per sostenere le spese per il funerale è stata attivata una raccolta di fondi online.