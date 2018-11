Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Toglie unalla paziente per. Durante un intervento per correggere la sua lombalgia il dottori Maureen Pacheco, della Florida, ha scambiato il rene per unae ha così deciso di rimuoverla. Peccato però che la donnae che l'organo rimosso era perfettamente sano.I fatti risalgono al 2016, come riporta il Daily Mail, quando la donna si era rivolta al chirurgo a seguito di forti dolori lombari scatenati a seguito di un brutto incidente in auto. Il medico aveva un'esperienza decennale ed era pluriqualifiato, così la paziente si è fidata e ha fissato la data per l'intervento. Quando la donna si è svegliata però è stata informata che per un errore medico le era stato asportato un rene sano: è emerso che il dott. Vazquez non aveva visto due scansioni di risonanza magnetica prima dell'operazione che mostravano che Pacheco aveva un rene pelvico, il risultato di un innocuo, ma insolito, difetto alla nascita.La paziente ha fatto causa al medico e ora il dottore dovrà risarcirla per 250 mila dollari. Quello che più indigna la donna è però che il chirurgo sta continuando ad operare e a breve dovrebbe anche ricevere una promozione come presidente della chirurgia presso il Palm Beach Gardens Medical Center .