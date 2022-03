Rifugiati ucraini appena arrivati nel Regno Unito si registrano come senzatetto: i parenti non hanno posto per ospitarli

L'emergenza nell'emergenza. Dopo avere lasciato il proprio Paese in guerra e avere percorso centinaia di migliaia di chilometri con mezzi di fortuna, i rifugati ucraini che avrebbero diritto a entrare nel Regno Unito perché imparentati con cittadini britannici si trovano costretti a registrarsi come senzatetto perché i familiari non hanno sufficiente posto per ospitarli in casa.

Rifugiati ucraini appena arrivati nel Regno Unito costretti a registrarsi come senzatetto

È questa la drammatica situazione in cui versano decine di profughi, arrivati da settimane, ma ancora senza un posto sicuro dove stare e per questo ricollocati in rifugi temporanei dalle autorità locali.

Oleksandr Polishchuk, un volontario dell'organizzazione benefica 'Support Ukraine' nella zona ovest di Londra, ha riferito al The Indipendent il caso di una coppia ucraina con a carico una madre 96enne. All'inizio hanno provato ad adattarsi nella casa dei parenti, ma in tre in una sola camera da letto hanno resistito pochi giorni, prima di rivolgersi alla onlus per un alloggio.

«Cerchiamo di aiutare e guidare le persone nel miglior modo possibile. C'è un bisogno immediato. Dobbiamo metterle da qualche parte durante la notte. È stata una lotta, ma ce la stiamo facendo in qualche modo. Il governo ha emanato una direttiva, ma i consigli locali non sono preparati per questo. Il sistema non esiste. Lavoriamo a stretto contatto con loro e cerchiamo di trovare soluzioni» ha spiegato Polishchuk. «Nessuno si aspettava che il programma funzionasse correttamente subito dopo l'inizio della guerra, ma ora le persone stanno arrivando qui. Spesso non parlano inglese. Non capiscono cosa sta succedendo o cosa aspettarsi».

Rifugiati ucraini, mancano posti letto: a rischio l'accoglienza nel Regno Unito

Impreparazione e scarsità di strutture ricettive rischiano di mandare al collasso il sistema di accoglienza. «La nostra aspettativa è che le persone che arrivano attraverso il programma familiare siano inizialmente supportate dai loro cari per consentire loro di trovare lavoro e integrarsi nel Regno Unito. Nel caso eccezionale in cui qualcuno venga lasciato senza il sostegno delle loro famiglie, gli ucraini possono rivolgersi alle autorità locali» ha spiegato un rappresentante dei London Boroughs, i municipi in cui è suddivisa l'area metropolitana di Londra.

Ad oggi Il governo ha stanziato 10.500 sterline (circa 12mila euro) a rifugiato per il primo anno di accoglienza nell'ambito di un programma di integrazione che consente agli ucraini senza familiari di ricollocarsi e rifarsi una vita all'estero. Il fondo non è previsto per chi ha parenti nel Paese, tuttavia la precarietà degli alloggi potrebbe rendere necessaria un'estensione del provvedimento anche a loro.

