Rifiutato da una donna si vendica stuprando e scuoiando la figlia di appena 4 anni

Vienee si vendica. Un uomo in India hasolo perché sua mamma aveva rifiutato le sue avances. Il 27enne era andato nella sua casa nella città di Khopoli, nel Maharashtra, per manifestare il proprio interesse, ma la donna lo ha snobbato e rimproverato in pubblico.Un affronto troppo grande da sopportare così l'uomo si è vendicato, come riporta la stampa locale. L'uomo ha rapito la piccola, ha poi abusato di lei e solo dopo l'ha uccisa decapitandola. Secondo le autorità ha poi tentato di scuoiarla per far sì che non fosse riconoscibile, poi ha abbandonato il corpo a 300 metri dalla sua abitazione dove è stato ritrovato dalla mamma che era in cerca della piccola insieme ad una sua amica dopo aver lanciato l'allarme alle autorità.Ad incastrare l'uomo è stato un coltello macchiato di sangue ritrovato all'interno della sua abitazione. Il 27enne è stato arrestato e interrogato e rischia un'incriminazione per omicidio aggravato che potrebbe costargli anche l'ergastolo.