«Mi sono rifiutata di scambiare il mio posto in aereo con un bambino che voleva stare vicino ai suoi genitori: non era un mio problema»

Caos sul volo Dubai - Regno Unito. Una donna ha deciso di non scambiare il proprio posto in aereo con un bambino che invece voleva stare accanto ai propri genitori. L'accaduto ha suscitato l'indignazione di diversi passeggeri, che non hanno condiviso la scelta presa dalla donna. «I genitori hanno sbagliato a prenotare - si è giustificata su un post pubblicato su Reddit - non era un mio problema, potevano stare attenti al momento della prenotazione».

Cosa è successo

L'accaduto è stato raccontato in un post pubblicato su Reddit dalla stessa donna, che nella vita è un'insegnante. Quest'ultima aveva prenotato un posto che si affacciava sul corridoio dell'aereo, così da potersi alzare per andare in bagno senza disturbare nessun altro passeggero. E, per affrontare più comodamente il viaggio di otto ore, oltre al posto aveva prenotato un pasto. Ma, non appena si è seduta sul sedite, è stata disturbata da un'altra donna. Si trattava di una giovane mamma, che le chiese se poteva cambiare il suo posto con quello di suo figlio, in modo tale che tutta la famiglia si sarebbe seduta vicina.

Inizialmente la donna ha acconsentito, ma quando ha caito che si sarebbe dovuta sedere nel posto centrale ha subito rifiutato la richiesta. «Ho spiegato che avevo ordinato un pasto e che avevo deciso quel posto per un motivo specifico - ha raccontato - loro non hanno posto resistenza, sembravano aver capito che si trattava di un loro problema.

La polemica dei passeggeri

Al no della donna, la famiglia si è ritrovata costretta a chiedere a un altro passeggero se fosse disposto a scambiare il suo posto. Quest'ultimo ha accettato l'offerta, ma ha iniziato a borbottare nei confronti dell'insegnante. «Allora gli ho detto che poteva farsi gli affari suoi - ha concluso - ero così assonnata e stanca che gli ho chiesto se poteva smetterla. Fortunatamente non ha commentato altro, però sono sicura che avevo ragione su tutta quella storia».

Sotto al post pubblicato su Reddit, diversi utenti hanno espresso la propria opinione al riguardo e sono stati diversi coloro che hanno dato ragione all'insegnante. «I genitori di quel bambino potevano stare più attenti al momento della prenotazione dei biglietti - hanno scritto - le persone non possono sacrificarsi per gli sbagli degli altri».

