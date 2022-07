Rider interrompe il suo lavoro per aiutare un'anziana difficoltà, la sua storia diventa virale

Un fattorino di 24 anni ha deciso di interrompere il suo lavoro per aiutare un'anziana in difficoltà. Muhammad Khuzaimie Lemat ha incontrato una donna anziana che si era smarrita mentre andava al lavoro, così ha interrotto quello che stava facendo e l'ha riaccompagnata a casa.

L'uomo ha filmato tutto e postato il video su TikTok dove in breve tempo è diventato virale. Il giovane ha raccontato di essere stato fermato dall'anziana che gli ha chiesto aiuto per tornare a casa. Non ci ha pensato due volte e l'ha invitata a salire sulla sua bicicletta. Nel video la donna dà indicazioni confuse, così il riders, resosi conto che forse la nonnina si era smarrita ha deciso di portarla a una vicina stazione di polizia.

Il fattorino, che si trovava nell'area di Bandar Puteri Puchong a Selangor, in Malesia, ha condotto la donna dalla polizia dove ha spiegato l'accaduto e ha scoperto che non era la prima volta che la signora si allontanava da casa. La nonnina di 80 anni, affetta da demenza senile, si era allontanata da casa e si è poi persa, ad accorrere in suo aiuto è poi arrivato il figlio della donna.

