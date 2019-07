Ricerca choc: il 28% dei rider assaggia il cibo che consegna

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:07

E se scopriste che ilche vi consegnano a casa viene regolarmente assaggiato da chi ve lo porta? Secondo un'indagine svolta dal distributorenegli, un terzo dei rider assaggia gli alimenti che consegna. La ricerca del distributore è stata compiuta su 1500 soggetti trae clienti.La rivelazione - shock ha allarmato centinaia di consumatori, che hanno richiesto subito delle misure anti - manomissione. Secondo il sondaggio, il 28% dei rider non resisterebbe alla tentazione di gustarsi un pezzetto del panino che avete ordinato, o un goccio della vostra bibita ghiacciata. A riconoscerlo sono stati gli stessi intervistati, che hanno dichiarato di aver dato, almeno una volta, un morso al cibo che avevano in consegna.Dal punta di vista dei rider, per il 60% di essi la mancia è troppo bassa o inesistente. Secondo il 53% del campione ad influenzare il quantitativo non solo il portafoglio, ma anche il meteo. Il 95% dei clienti ha però affermato di dare la mancia, il 63% proprio direttamente dall'app. Un terzo degli interpellati, inoltre, non supera i 5 dollari, mentre solo il 28% pagherebbe fino a 15 dollari. Critica da parte dei consumatori, oltre al cibo freddo, è la consegna in ritardo, cioè oltre i 40 minuti massimi consentiti, per il 16% .