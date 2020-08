Riccio albino a un passo dalla morte, salvato da un bambino e dai volontari: «Presto potrà tornare in libertà»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 11:57

Era stato trovato in mezzo alla strada, in condizioni di salute pessime e ad un passo dalla morte. L'intervento di un bambino di sei anni e di sua madre, che lo hanno portato ad una associazione di volontari che si occupa della tutela della fauna selvatica, hanno però permesso ad un rarissimodi poter sopravvivere.È accaduto in, nel West Yorkshire: il piccolo Ruben Wiggins aveva trovato ilin mezzo alla strada ed aveva chiesto aiuto alla mamma. Il riccio, infatti, presentava evidenti segni di denutrizione e disidratazione ed era completamente infestato dai parassiti. Per via dell'insolita colorazione chiara, l'animale è stato chiamatoed è stato portato presso l'associazionedi Otley, vicino Leeds. Lo riporta anche l'Independent Diane Cook, che gestisce la struttura di volontari, ha spiegato: «Quando Ruben ha trovato, le condizioni di salute erano drammatiche: oltre ad essere denutrito e disidratato, sul corpo presentava pulci, zecche e uova di insetti. Ci sono volute molte ore per rimuovere tutto». Successivamente,è stato nutrito con una piccola siringa, fino a quando non è stato in grado di mangiare e bere da solo. Tra qualche settimana, quando si sarà completamente ristabilito, questo rarissimopotrà tornare in libertà.