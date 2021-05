Riaperture, in Germania via libera per vaccinati e guariti

Riaperture in Germania: cosa succede. I tedeschi vaccinati contro il coronavirus, o coloro che sono guariti dal covid, avranno libertà di movimento e non saranno tenuti a rispettare le norme di distanziamento ancora in vigore, hanno sancito i partiti di governo, Cdu e Spd in un accordo dei gruppi che sarà approvato in Parlamento nei prossimi giorni.

Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore già sabato. Per l'otto per cento dei tedeschi vaccinati o i tre milioni che sono stati ammalati, non sarà per esempio richiesta la quarantena dopo il loro ritorno dall'estero, potranno non rispettare il coprifuoco o andare dal parrucchiere o in altri negozi non essenziali senza dover effettuare un test rapidi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA