Ragazzina di 12 anni stuprata ogni giorno per 7 mesi: la famiglia non sospettava nulla

Benl'hannoripetutamente per mesi. Una bambina dii, con problemi all'udito, è stata salvata dai suoi aguzzini che per 7 mesi avrebbero abusato di lei ogni singolo giorno. La polizia per ora ha arrestato 18 persone, gli altri sospettati sono comunque ricercati.Come riporta la stampa locale i violentatori, che lavoravano come operai e guardie di sicurezza in un complesso di appartamenti nella città di Chennai, in India, stordivano la 12enne con droghe e farmaci per far in modo che non potesse ribellarsi. La bambina veniva filmata e minacciata e le veniva detto che se avesse parlato con qualcuno di quello che accadeva avrebbero diffuso i filmati.Nessuno sospettava nulla, nemmeno la famiglia, nonostante il fatto che da diverse settimane ogni volta dopo la scuola tornava a casa molto tardi. Intanto però il problema degli stupri in India continua ad essere molto grande, soprattutto nelle zone rurali, dove ragazze, spesso bambine, vengono stuprate da uomini che in alcuni casi restano anche impuniti.