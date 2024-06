Oltre 10mila resti umani «schiacciati e bruciati» nella fattoria del serial killer: dopo 30 anni si identificano ancora le vittime

di Redazione web

Per anni in una tranquilla fattoria dell'Indiana sono rimasti sotterrati migliaia di resti umani di persone uccise da un uomo, Herb Baumeister, che vi si era stabilito con la famiglia nel 1988. A più di 30 anni di distanza dai fatti si prosegue ancora nel cercare di stabilire l'identità di tutte le vittime. L'ultima è stata identificata il mese scorso e porta il nome di Jeffrey A. Jones, scomparso nel 1993.

Si ritiene che Baumeister abbia ucciso 25 persone, tutte scomparse tra gli anni Ottanta e Novanta e identificate tendenzialmente come giovani ragazzi gay che sono stati avvicinati dal killer in dei locali. Jones è la terza vittima a essere identificata nel corso degli ultimi mesi. Prima di lui, i funzionari hanno riconosciuto le identità di Allen Livingston, che aveva 27 anni quando scomparve nell'agosto 1993, e Manuel Resendez, che ne aveva 34 quando scomparve nel 1996.

La storia del serial killer

Herb Baumeister era un uomo d'affari che si trasferì con la sua famiglia in una villa da un milione di dollari nell'Indiana, a nord di Indiapolis, nel maggio 1988. L'area rurale intorno è diventata nota come Fox Hollow Farm, una comune fattoria, apparentemente innocua, rivelatasi come il regno del macabro, poiché per decenni ha tenuto sotto la sua superficie i resti di vittime, catturate e uccise dal padre della famiglia che vi abitava.

Baumeister morì suicida nel 1996 dopo che la polizia aveva scoperto i resti delle sue vittime nella sua abitazione e aveva emesso un mandato d'arresto.

Fuori dalla sua vita di padre di famiglia con una buona carriera all'attivo, l'uomo si aggirava tra i locali sotto il falso nome di "Brian Smart" per adescare giovani uomini gay che finivano per essere uccisi, smembrati e sotterrati nella sua proprietà nell'Indiana.

Il primo ritrovamento di un teschio umano avvenne nel 1994 per mano del figlio di Baumeister, che in preda allo sgomento lo andò a mostrare alla madre, moglie del serial killer. In un primo momento la moglie aveva impedito alle forze dell'ordine di perquisire la loro proprietà, ma quando le prove contro il marito iniziarono ad accumularsi smise di coprirlo e chiese il divorzio.

Le autorità riuscirono a trovare i resti delle vittime perquisendo la loro proprietà mentre nessuno era presente a casa. Era il 1996, quando Baumeister a 49 anni fuggì in Ontario, Canada dopo che era stato emesso un mandato di arresto contro di lui, uccidendosi poi con un colpo di pistola.

Le indagini non si fermano

Gli investigatori sono ora in possesso di altri quattro DNA da cui poter estrapolare le identità di altre quattro vittime, tuttavia, le indagini sono tutt'altro che semplici. «Poiché molti dei resti sono stati trovati bruciati e schiacciati, questa indagine è estremamente impegnativa», spiega il coroner della Contea di Hamilton, tuttavia, l'ufficio del coroner stesso, insieme all'FBI, al Laboratorio della Polizia di Stato dell'Indiana, alla dottoressa Krista Latham del Dipartimento di Biologia e Antropologia dell'Università di Indianapolis e agli esperti di DNA dell'Othram Lab con sede in Texas, stanno tutti lavorando per identificare gli ulteriori resti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA