Ressa a un concerto, 9 morti e almeno 20 feriti: dramma alla festa dell'indipendenza in Guatemala

di Redazione Web

Ressa al concerto e tragedia in Guatemala. Almeno nove persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite la notte scorsa a Xela, nel Paese del Centro America, a causa della ressa al termine di un concerto per l'indipendenza nazionale. Lo riferisce un'ultima ora del quotidiano Prensa Libre, ma la notizia è stata già ripresa dai principali media centro e sudamericani.

Un portavoce dei vigili del fuoco volontari della cittadina, precisa il giornale sulla sua pagina online, hanno riferito che l'incidente è avvenuto a causa di «una fuga precipitosa di persone all'uscita di un concerto nel campo della fiera di Quetzaltenango», come Xela è meglio conosciuta. Per il momento le autorità non hanno rivelato l'identità delle persone decedute. Sul posto si trovano numerose ambulanze, mentre la Procura e la polizia nazionale sono già al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente che ha causato il grave bilancio di morti e feriti.

#Urgente | Una estampida humana deja al menos 20 muertos en datos preliminarmente en #Guatemala, #zona9 de #Xela.



Familiares han llegado a reconocer cadáveres al lugar donde se realizaba concierto por la Independencia de Guatemala. pic.twitter.com/h8V4hUcZKx — La Capital - Revista Digital (@LaCapitalNews) September 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 15:29

