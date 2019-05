Il resort più caro del mondo: una notte costa 90mila euro. Ecco cosa offre

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

Allora sappiate che, se siete disposti a spendere una fortuna, potete finalmente dormire in paradiso.- poco meno di 90 mila euro il pernottamento al Banwa Private Island , l'isola-resort più cara al mondo. Aperto ad aprile scorso e pensato per un uso esclusivo, il lussuoso rifugio per pochi fortunati si trova nelle Filippine a due ore di volo da Manila. Precisamente sull'isola di Puerco, a largo di Palawan.una piscina naturale dove esplorare la colorata barriera corallina, vanta sei ville fronte mare con vasca idromassaggio e infinity pool private, per un totale di 22 ospiti; ancora, 12 camere sul giardino per 26 persone e una suite residenziale con una vista a 360° dal punto più alto del resort.insieme a MAP HK e Aquos Group, con mobili su misura, le sistemazioni sono di design ma dallo stile sobrio e luminosissime. Ma spendendo per una sola notte 90mila euro, a che cosa si ha diritto? A un'indimenticabile esperienza all inclusive, dal concierge al nutrizionista, dalla spa ai campi da tennis, da calcio e da golf; dalle avventure su misura, agli sport acquatici e alle immersioni, fino ai pasti. Eccezion fatta per le bottiglie dell'esclusiva carta dei vini.che gli ospiti vengono accolti per un'esperienza enogastronomica a base di prodotti locali coltivati nell'azienda biologica privata, esaltati dagli chef guidati dalla celebrity algerina Nadedja Bouacha, del ristorante Latitude. Ma oltre al lusso, è anche un altro aspetto a rendere speciale il Banwa: la sostenibilità. Il resort infatti, attraverso la Aquos Foundation, protegge e supporta l'ecosistema dell'isola. Così, questo paradiso contemporaneo tra le montagne e il mare vi potrà attendere per lungo tempo.