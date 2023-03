«Ha raccolto reperti archeologici vietati»: italiano fermato nel tempio in Nepal

di Redazione web

Un 27enne di Brescia è stato fermato in Nepal dalle autorità locali che lo accusano di aver sottratto reperti archeologici protetti. L'uomo, Tiziano Ronchi, docente di Arti Visive all'Accademia Santa Giulia, al momento si trova in ospedale per alcune patologie pregresse. Il docente è accusato di aver raccolto dei reperti archeologici, in particolare un frammento ligneo, durante la visita a un tempio a Bhaktapur.

Secondo la versione difensiva avrebbe preso e osservato i reperti per poi riporli dove si trovavano in origine. La vicenda è seguita dalla Farnesina e, più direttamente, dal consolato italiano a Calcutta

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 09:56

