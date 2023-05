«Gestiamo la nostra relazione come un'azienda: abbiamo diviso orari e ruoli e viviamo felici»

di Redazione web

«Gestiamo la nostra relazione come un'azienda e dividiamo i nostri ruoli ogni giorno». Cassidy Skelton e Nic Halezos sono una coppia che vive in Nuova Zelanda hanno stabilito "ruoli" che aiutano la loro relazione a funzionare come un orologio. Si dice che sia il loro segreto per mantenere la coppia felice.

La coppia ammette di gestire la loro relazione "come un'azienda" e di essersi prefissati dei compiti per assicurarsi che non ci siano problemi quotidiani. Cassidy Skelton, 27 anni, e Nic Halezos, 31 anni, stanno insieme dal gennaio 2023 e presto hanno stabilito "ruoli" che aiutano la loro relazione a funzionare alla perfezione e lo hanno raccontato al Daily Star.

I compiti della coppia divisi come in azienda

I compiti della coppia sono divisi in base ai loro orari di lavoro e a ciò che meglio si addice a entrambi. Sidy inizia a lavorare alle 13, quindi spesso si sveglia alle 6 per prepararsi alla giornata. Ciò significa che si occuperà di preparare la colazione, preparare il pranzo e fare il check-in con Nic per scoprire i suoi piani per la giornata. Quindi, quando Nic, un marketer digitale, finisce di lavorare alle 17:30, preparerà il tè, pulirà la casa e pulirà il bagno a Cassidy in modo che possa rilassarsi quando torna a casa dal lavoro alle 18:30.

Sidy, influencer e oratore pubblico di Auckland in Nuova Zelanda, ha dichiarato: «I nostri lavori sono a turni. È una fortuna perché entrambi eravamo single da un anno.

La coppia vive assieme da inizio anno

Dopo essersi trasferiti a viveve assieme nel febbraio 2023, la coppia sapeva che avrebbero dovuto stabilire limiti e ruoli affinché la relazione funzionasse. Il ruolo di Cassidy è di preparare la giornata e il ruolo di Nic è di concludere la giornata, assicurandosi che Cassidy non abbia nessun lavoro da fare la sera. Nic ha aggiunto: "Cassidy fa tutto fino alle 13 e poi, una volta che arriva l'una, Cassidy lavorerà e io prenderò il controllo. Comincio a preparare la cena, a pulire la casa, ad assicurarmi che le candele siano accese e ad assicurarmi che la casa sia bella e accogliente per quando lei torna a casa. Questo permette a Cassidy di rilassarsi il più possibile quando torna a casa come lo ero io la mattina. Abbiamo paragonato la relazione a qualcosa di più di un business. Il tutto è molto divertente».

