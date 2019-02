Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Entro la mattinata dovrebbero cadere su Londra e dintorni diversi centimetri di neve, con conseguenti problemi per la circolazione. Il Met ha annunciato che ci potrebbero essere ritardi nele che alcuni treni potrebbero non partire, allertando i pendolari che fanno affidamento sul servizio per spostarsi nelle varie aree della città e dintorni.Secondo quanto riporta The Guardian, nel Regno Unito è scattato il codice giallo di allerta per neve e ghiaccio che rappresentano un problema anche per il traffico automobilistico. La popolazione è stata inoltre informata anche sulla possibilità che saltino i ponti telefonici e che potrebbero esserci problemi conseguenti anche nelle comunicazioni. Sulla rete ferroviaria, Southeastern e Transport for Wales sono stati modificati i servizi a causa delle condizioni avverse, con cambiamenti di orario. La South Western Railway ha pianificato un normale orario, ma ha avvertito che alcuni servizi, soprattutto i primi della mattina, potrebbero dover essere cancellati poiché le rotte sono state soppresse per neve. Nel frattempo, Southern, Thameslink, Great Northern e Gatwick Express dovrebbero funzionare normalmente, anche se tutti i passeggeri sono stati invitati a controllare prima di mettersi in viaggio.Piccoli problemi anche per chi viaggia in aereo. All'aeroporto di Gatwick, a causa delle forti raffiche di vento, ci sono stati dei disagi. Le temperature però, che in questi giorni sono state particolarmente rigide, potrebbero iniziare a risalire, trasformando la neve in pioggia che potrebbe migliorare la condizione almeno sul fronte dei trasporti.Intanto proprio la scorsa notte nel Regno Unito si è registrata la notte più fredda di sempre dal 2012 con temperature che sono scese a -16 gradi in alcune zone del paese. La forte ondata di gelo che ha colpito il paese ha causato molti disagi alla popolazione, anche a chi vive in strada che ha cercato rifugio in aree predisposte per l'occasione. Molti sono rimasti bloccati nel traffico per ore, al punto che alcuni automobilisti hanno abbandonato le auto in strada cercando riparo altrove visto il freddo intollerabile.