Regno Unito, bandiere verso il tutto esaurito per le celebrazioni del Giubileo della Regina: «Mai visto nulla di simile»

Allarme bandiere nel Regno Unito. I rivenditori temono ci sia una carenza di bandiere, e nel frattempo i cittadini si affrettano a fare una scorta prima delle celebrazioni del Queen's Platinum Jubilee. Sembra ci sia il "tutto esaurito" su alcuni articoli. Il mercato al dettaglio, rivela il Guardian, ha visto esaurirsi la serie di 4 sterline e 20 piedi di bandiere, mentre le scorte di tovaglie decorate in modo simile, distintivi patriottici e costumi sono diminuite vertiginosamente.

Leggi anche > Missile ipersonico Tsirkon, test di Mosca: è partito da una nave tra Norvegia e Russia (e può colpire obiettivi distanti mille chilometri)

«Non abbiamo visto mai niente di simile» ha dichiarato il responsabile della categoria delle forniture per feste dell'azienda, Tamreen Hasan. E ancora: «Il pubblico è impazzito per il giubileo. Se le vendite manterranno il loro tasso attuale, potremmo benissimo vedere una carenza di alcuni articoli man mano che le celebrazioni si avvicinano, con lo stamina in cima alla lista».

Secondo la pagina web ufficiale del Giubileo, finora sono stati pianificati ben 2.429 eventi pubblici e 2.579 feste o eventi privati. Londra sarà il fulcro delle celebrazioni del Giubileo di quest'anno: ospiterà la parata del compleanno della regina, l'accensione del faro principale durante una cerimonia speciale a Buckingham Palace, il servizio di ringraziamento per il regno della regina presso la Cattedrale di St Paul, oltre a quasi 300 grandi pranzi giubilari.

I festeggiamenti della prossima settimana, che si svolgeranno dal 2 al 5 giugno, vedranno la Regina diventare la primo monarca britannica che celebrerà un Giubileo di Platino dopo 70 anni di servizio.

Sua Maestà dovrebbe partecipare a tre eventi durante il fine settimana, tra cui il Trooping the Colour, il Service of Thanksgiving e il Derby a Epsom Downs. Ma un portavoce di Buckingham Palace aveva affermato che la partecipazione del 96enne a questi eventi potrebbe non essere confermata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA