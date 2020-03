Coronavirus, la Regina Elisabetta scopre a 93 anni le videochiamate: corso intensivo

La regina Elisabetta inizierà a usare le videochiamate per tenersi in contatto con la sua famiglia durante la crisi del coronavirus, mentre Buckingham Palace lavora con il governo su piani per fornire "calma e rassicurazione" alla nazione.



Come le nonne e le bisnonne in tutta la Gran Bretagna , la regina deve seguire un corso intensivo su come effettuare e ricevere videochiamate, in modo da poter parlare con i familiari che non sono in grado di vederla di persona. Gli aiutanti stanno studiando il modo migliore per organizzare videoconferenze al castello la prossima settimana, portando attrezzature per facilitare le conversazioni familiari tra le generazioni. Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 18:59

