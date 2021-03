La Regina Elisabetta (vaccinata) torna in scena: prima uscita pubblica dopo cinque mesi

La Regina Elisabetta, recentemente vaccinata, torna in scena a cinque mesi dall'ultima apparizione pubblica. Lo ha fatto onorando le migliaia di australiani che sono morti nei cieli d'Europa ma che non sono mai stati ritrovati, in un raro viaggio fuori le mura del Castello di Windsor. La sua apparizione a sorpresa a una cerimonia a ovest di Londra è stata l'apice di una giornata di commemorazioni per celebrare il centenario della Royal Australian Air Force e un cenno al costante affetto della monarca 94enne per l'Australia.

La visita all'Air Forces Memorial a Runnymede rappresenta solo la terza volta dal marzo 2020 che la Regina abbandona le mura del castello dove lei e il Principe Filippo si sono rifugiati per la maggior parte della pandemia di coronavirus. Dopo essere arrivata in auto alle 11, la Regina è stata accolta dall'alto commissario George Brandis, ha incontrato i membri della Royal Australian Air Force di stanza in Gran Bretagna, ha visto i nomi dei morti in guerra australiani e ha firmato un documento commemorativo.

La sua presenza era stata attentamente pianificata per mesi da Brandis e dai funzionari di Buckingham Palace. La Royal Australia Air Force fu annunciata nella gazzetta del governo il 31 marzo 1921 dopo che la Gran Bretagna aveva regalato 123 aerei della prima guerra mondiale.

In una dichiarazione formale, la Regina si è detta "felicissima" di congratularsi con la RAAF. «Essendo una delle forze aeree più antiche del mondo, è giusto rendere omaggio all'efficienza, all'abilità e al sacrificio degli uomini e delle donne che hanno prestato servizio nei suoi ranghi, in Australia e all'estero, negli ultimi cento anni», le sue parole.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 16:11

