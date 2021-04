Regina Elisabetta, un compleanno senza sorrisi. Le prime parole: «È un periodo di grande tristezza»

Un compleanno senza sorrisi, senza festa, per Sua Maestà. In occasione del suo 95esimo compleanno, la regina Elisabetta II ringrazia quanti in questi giorni hanno reso omaggio al principe Filippo, scomparso il 9 aprile. «In occasione del mio 95esimo compleanno ho ricevuto molti messaggi di auguri, che ho molto apprezzato», afferma la sovrana in una nota ufficiale.

«Mentre come famiglia siamo in un periodo di grande tristezza, è stato di conforto per noi tutti vedere e ascoltare i tributi resi a mio marito, dall'interno del Regno Unito, dal Commonwealth e nel mondo», afferma Elisabetta.

«La mia famiglia ed io vorremmo ringraziarvi per tutto il sostegno e la gentilezza che ci avete mostrato nei giorni recenti. Ne siamo stati profondamente toccati e continuiamo a ricordare che Filippo ha avuto un impatto straordinario su innumerevoli persone in tutta la sua vita», conclude il messaggio della regina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 14:28

