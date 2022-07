Regina Elisabetta, il segreto della fede nuziale che solo tre persone al mondo conoscono

La regina Elisabetta, nonostante sia sempre sotto i riflettori, porta con se dei segreti che solo altri pochi eletti conoscono.

Quello di Elisabetta è il trono più lungo della storia di qualsiasi altro monarca, 70 anni di regno. E proprio quest'anno sono stati realizzati i festeggiamenti del Giubileo di platino , appunto i 70 anni di regno al trono di Inghilterra.

Kate Middleton e Meghan hanno dovuto restituire le tiare nuziali alla regina, ma c'è chi non lo ha fatto

Meghan Markle amata come la principessa Diana? Ecco chi l'ha convita di questo: tutti i segreti in un libro

Camilla, la moglie di Carlo, compie 75 anni. Ecco il suo royal look

Ma, quali sono i segreti della regina? Elisabetta non si toglie mai dal dito la fede nuziale. A differenza di altri gioielli della corona che sono stati esposti al pubblico, quindi è impossibile riuscire a capire il vero segreto che si cela dietro all'anello. Oltre ad avere un valore affettivo inestimabile, l'anello contiene diamanti che sono stati tramandati dalla madre del principe Filippo. E c'è di più.

Il segreto nascosto è probabilmente un messaggio inciso, che solo tre persone al mondo conoscono: la Regina, il principe Filippo e il gioielliere.

A riferirlo, il libro Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh, la cui scrittrice Ingrid Seward dice: «Almeno Filippo non ha avuto le spese di una fede nuziale, poiché il popolo del Galles ha fornito una pepita d'oro gallese da cui l'anello è stato fatto. Nessuno sa cosa dice, a parte l'incisore, la regina e suo marito».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA