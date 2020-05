Regina Elisabetta, tutti i segreti della sua dieta: dalla sogliola alle uova strapazzate

Regina Elisabetta: i segreti della sua dieta. Sembra che non abbia mai fumato una sola sigaretta in tutta la sua augusta esistenza, ma in cambio adora il cioccolato e il pomeriggio nulla la distoglie, sempre alle ore 17, dalla sua pausa con una tazza di Earl Grey tea accompagnata dai tradizionali

e da sandwich al cetriolo. Esistenza lunga, lunghissima quella della regina Elisabetta, 94 primavere festeggiate lo scorso 21 aprile e un discorso tenuto alla nazione in occasione del

Sul trono dal 1952, è la sovrana più longeva della storia. Questione forse di geni, la madre, Queen Mum, è scomparsa a 101 anni, ma anche di una vita sana e esemplare. Pasti frugali a base di carni bianche e pesce, accompagnati da insalata e legumi. Preferenze? La sogliola, come ricorda il settimanale francese Point de vue, ma anche le costolette d'agnello e l'haddock Saint -Germain, un piatto particolarmente ghiotto a base di pesce gratinato al forno, condito con una crema a base di uova, servito con patate e una salsa bernese.



, lo stesso giorno, la stessa ora in cui 75 anni fa il padre re Giorgio VI aveva annunciato ai cittadini del Regno Unito la fine della guerra in Europa e la vittoria sui nazisti. In piena pandemia Queen Elizabeth sta trascorrendo la sua quarantena nel castello di Windsor accanto al principe consorte, il duca di Edimburgo, 98 anni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 10:19

