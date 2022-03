Regina Elisabetta, annullati gli eventi pubblici: il motivo che lascia senza parole i sudditi

Dopo aver rinunciato a partecipare alla Commonwealth Day perché non del tutto in forze per rimanere in piedi a lungo, la Regina Elisabetta si muove su una sedia a rotelle. A riportare la notizia è il Daily Mail che comunica come, oltre a non portare a spasso i suoi cani, l'anziana monarca stia usando una sedia a rotelle per spostarsi, motivo per cui non starebbe partecipando a vari impegni pubblici «perché è molto orgogliosa» e non vuole essere vista.

Sembra infatti che la sovrana d'Inghilterra non voglia farsi vedere in sedia rotelle perché ricorda, quasi con orrore, le foto scattate nel 2001 alla sua defunta sorella, la principessa Margaret, negli ultimi mesi di vita. Per questo motivo, utilizza un bastone da passeggio per spostarsi e apparire agli eventi in pubblico. Nessuno l'ha mai vista in sedia a rotelle in occasione di un appuntamento reale ed è probabile che farà di tutto affinché questo non avvenga. Al momento la regina si sta presentando di persona solo a impegni di breve durata, come qualche udienza privata al castello di Windsor.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 19:59

