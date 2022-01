La regina Elisabetta vola in elicottero a Sandringham, residenza invernale

La regina Elisabetta è stata trasportata in elicottero dal Castello di Windsor a Sandringham, dove si sa che trascorrerà le prossime settimane. La monarca 95enne di solito rimane a Sandringham per diverse settimane in inverno, ospitando la sua famiglia e frequentando la vicina chiesa di Santa Maria Maddalena il giorno di Natale. Tuttavia, un rapido aumento dei casi di Covid-19 lo scorso dicembre ha spinto la regina a prendere la decisione di rimanere al Castello di Windsor come misura precauzionale.

Il 2021 è stato il secondo anno consecutivo in cui la regina è rimasta a Windsor invece di recarsi a Sandringham a causa della pandemia di Covid-19. Elisabetta ha trascorso il giorno di Natale con il principe Filippo nel 2020, mentre l'anno successivo è stata in compagnia del principe Carlo e di Camilla dopo la morte del duca di Edimburgo, avvenuta lo scorso aprile. Il 6 febbraio, il regno della Regina supererà lo storico traguardo dei 70 anni e annuncerà l'inizio delle celebrazioni del Giubileo di Platino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 17:24

