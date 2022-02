Regina Elisabetta, per il principe Andrea è divisa fra madre e monarca: «Vuole aiutarlo»

Monarca o madre? Questo è il dilemma. La Regina Elisabetta è divisa tra il dovere di sovrana e il suo ruolo di madre del principe Andrea. Lo scandalo che ha travolto il Duca di York, accusato di violenza sessuale da Virgina Giuffre, si è abbattuto anche sulla monarca che ha preso provvedimenti nei confronti del figlio.

Nonostante lo abbia privato del suo titolo reale, di tutti gli onori e dei patrocini militari, la Regina 95enne «vuole disperatamente aiutarlo», come affermano i commentatori reali. Andrea, che vive nella vecchia casa della Regina Madre a sole tre miglia dal Castello di Windsor, avrebbe preso in prestito denaro dalla famiglia per ripagare la sua accusatrice degli abusi sessuali.

I Royals sono ansiosi di porre termine allo scandalo che ha drammaticamente ostacolato il periodo che precede le celebrazioni del Giubileo della Regina.

L'esperta reale Angela Levin afferma che la Regina ha agito in base al suo istinto materno, per cercare di proteggere suo figlio, ampiamente ritenuto il suo preferito. Al Good Morning Britain ha dichiarato: «Penso che sia una cicatrice ma non penso che sia troppo dannosa. Non credo che si attacchi una donna di 95 anni che ha guidato questo Paese. Peccato che abbia un figlio che non si è comportato affatto. Ha questa cosa divisa tra l'essere madre e monarca, ma a volte deve essere una madre. Vuole aiutarlo e farla finita».

La monarca è tornata in servizio ieri nonostante i suoi due figli maggiori siano ancora sopraffatti dallo scandalo.

