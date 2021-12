Regina Elisabetta, caos sul pranzo di Natale reale: assente anche la principessa Anna causa covid

Tra i commensali della Regina al pranzo di Natale al Castello di Windsor è probabile che ci siano molti reali anziani. Non è ancora stata confermata pubblicamente la parteipazione del principe Carlo e Camilla, così come il principe William e Kate Middleton. Una presenza importante per monarca, però, mancherà: la principessa Anna sarò assente.

Tra i 15 membri della famiglia, non è prevista però la Principessa Anna, che è stata costretta a isolarsi perchè il marito, Sir Timothy Laurence, è risultato positivo al Covid. L'esperta reale Angela Levin afferma che la Regina è rattristata dal fatto che Anne non sarà in grado di unirsi al raduno festivo.

Il principe Andrea dovrebbe essere affiancato da Sarah Fergusson e dalle loro due figlie, la principessa Eugenia e la principessa Beatrice.

Dopo la decisione di annullare il tradizionale pranzo natalizio a Sandringham, causa aumento contagi, il Natale della Regina si prospetta certamente più rilassato e discreto. Gli esperti affermano che non ci saranno giochi e i regali saranno limitati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 22:26

