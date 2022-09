Regina Elisabetta, il segreto delle uova strapazzate: la ricetta svelata dalla chef di palazzo

La colazione preferita della Regina Elisabetta? Ovviamente le uova strapazzate, perfettamente in linea con la tradizione British. Un piatto elaborato con una ricetta unica, che aggiunge ingredienti speciali e un po' insoliti: noce moscata e scorza di limone. A rivelaro è la chef Lee Holmes, fondatrice di Supercharged Food, che ha condiviso sui social la ricetta tanto amata dalla sovrana. Secondo Holmes, questa ricetta le sarebbe stata consegnata da un amico, che aveva lavorato come chef reale.

Le uova preferite della Regina

La regina Elisabetta, spiega Holmes, amava mangiare cibi a km 0 e rigorosamente di stagione. "Alcuni anni fa una delle mie amiche ha avuto la fortuna di essere una cuoca per la regina e ha condiviso con me una ricetta per le sue uova strapazzate preferite", ha scritto sul suo sito web Lee Holmes condividendo la ricetta. "A volte la signora amava iniziare la giornata con una colazione ricca di proteine ​​e queste uova erano fatte su misura per lei e le piacevano particolarmente".

La ricetta

Ingredienti

3 uova biologiche

1 cucchiaio di latte

Sale marino, a piacere

1 cucchiaio di burro (o olio extravergine di oliva)

1 cucchiaino di scorza di limone grattugiata finemente

noce moscata

pepe nero appena macinato

erba cipollina

Sbattere le uova e il latte in una ciotola fino a quando non sono ben amalgamati. Aggiungere sale a piacere. Scaldare il burro o l'olio d'oliva in una piccola padella a fuoco medio-basso. Aggiungere le uova e abbassare la fiamma, spostandole lentamente nella padella con una spatola in modo che non si attacchino al fondo. Poco prima che inizino a rapprendersi, aggiungere la scorza di limone, la noce moscata e il sale extra, se lo si desidera, e mescolare. Servire subito, guarnendo con pepe ed erba cipollina.

