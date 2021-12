La regina Elisabetta passerà il Natale con Carlo e Camilla: per Kate e William è ancora un mistero

Ci saranno Carlo e Camilla a tenere compagnia alla regina Elisabetta nel suo primo Natale senza il principe Filippo. Lo ha annunciato un portavoce di Clarence House, residenza ufficiale dell'erede al trono britannico. E' ancora un mistero dove saranno a Natale il principe William, con la moglie Kate e i tre bambini. Di fronte alla nuova ondata di contagi di Covid in Gran Bretagna, la regina ha cancellato il tradizionale pranzo pre natalizio con la famiglia allargata, che avrebbe dovuto svolgersi martedì. E come aveva già fatto l'anno scorso, la sovrana ha rinunciato per «precauzione» anche a trasferirsi al castello di Sandringham, preferendo rimanere a Windsor, dove ha passato gran parte dell'anno.

Normalmente la regina passava il Natale con la famiglia a Sandringham, nel Norfolk, e veniva salutata dalla folla quando si recava a messa alla chiesa di Saint Mary Magdalen il 25 dicembre. Ma ancora una volta ha dovuto rinunciarci a causa del Covid, in un anno difficile in cui ha perso il marito Filippo, morto il 9 aprile dopo oltre 73 anni di matrimonio. In autunno la regina, 95 anni, ha dovuto rinunciare a presenziare alcuni eventi pubblici dopo un breve ricovero in ottobre, con i medici che le hanno imposto il riposo.

