Regina Elisabetta, grave lutto nella Casa Reale: «Era una donna affascinante»

Lutto in Casa Reale. Per la Regina Elisabetta è arrivato un altro duro colpo: la morte di Lady Farnham, sua dama di compagnia. E' stata al servizio della Regina per 44 anni, accompagnando in tournée reali lei e il marito scomparso, il pirncipe Filippo.

Leggi anche - La persona più anziana al mondo ha 119 anni: ha beffato tre epidemie

Come riporta The Sun, «Tutti amavano Lady Farnham - dichiara una fonte reale al The Telegraph - era sempre così di buon umore. Era anche una donna molto affascinante e attraente. Era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia». Lady Farnham era sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, è morta a casa il 29 dicembre.

«Non è stato un buon anno per la regina - si legge ancora -: perdere suo marito e poi la duchessa di Grafton e ora Lady Farnham. Erano cari amici che hanno sostenuto la Regina nei doveri ufficiali. Sfortunatamente una triste conseguenza di vivere una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni».

La morte di Lady Farnham è la seconda tragedia che colpisce la Regina dopo la morte di una cara amica, la duchessa di Grafton Ann Fortune FitzRoy, avvenuta all'inizio di dicembre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Gennaio 2022, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA