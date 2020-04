Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 18:13

Migliaia di inglesi (e non solo) sono stati incollati alla televisione per il messaggio della Regina . Il giorno dopo altri milioni di persone lo hanno riguardato in streaming: Elisabetta con il suo tono autorevole e pacato spiegava al suo popolo e un po' a tutto il mondo che «ce la faremo e torneremo a stare insieme».Vestita di crêpe verde, unico acessorio una spilla (non una a caso, ma quella di turchesi e diamanti di Queen Mary, datata 1893) la Regina ha scelto un look essenziale ma, secondo gli esperti, molto determinante.Tutto studiato, ha spiegato a Femail la stylist Susie Hasler, secondo la quale l'associazione di colori voleva trasmettere un messaggio di speranza e guarigione. «Il verde tendente al turchese è un colore molto calmante - ha spiegato - oltre a essere simile al colore dei camici di medici e operatori sanitari, cruciali in questo momento storico».La spilla, invece, è stata ereditata dalla Regina Madre, ma indossata da Elisabetta pochissime volte: l'ultima per il suo 90esimo compleanno nel 2016. E la scelta di riproporla durante un discorso così importante, secondo gli esperti, potrebbe ricollegarsi alla volontà di insistere sul concetto di affetti e famiglia. Che, come ha ricordato lei, presto torneremo ad abbracciare.