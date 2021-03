La regina Elisabetta torna in pubblico con un total look verde lime. Ecco perché ha scelto questo colore. Sono passati cinque mesi dall'ultima volta in cui sua maestà è apparsa in pubblico. Ovviamente la pandemia non l'ha fermata, Elisabetta ha continuato a lavorare usando webcam e Zoom. Ma dopo che lei e il principe Filippo hanno ricevuto i vaccini a gennaio, ora la regina inizia a tornare ai suoi soliti doveri reali. Lo riporta il Telegraph .

Mercoledì, sua maestà è uscita per fare un'apparizione pubblica al CWGC Air Forces Memorial a Runnymeade per celebrare il centenario della Royal Australian Air Force. In una giornata assolata, la regina Elisabetta è apparsa radiosa e sofisticata in un look ispirato alla primavera. La regina ha scelto di indossare un completo verde lime dalla testa ai piedi, indossato anche in precedenti occasioni nel corso degli anni. Vestendosi a tema come fa spesso, ha adornato il suo cappello con delicate orchidee e tulipani per ricordare la primavera.

L'abito è stato accessoriato con delicati orecchini a goccia di perle e ha persino optato per labbra rosso vivo. Questo vestito simboleggia la rinascita. La regina vuole lasciarsi alle spalle l'anno passato e andare avanti verso un futuro promettente e pieno di speranza.

