La Regina Elisabetta a Londra per la prima volta dalla pandemia: mancava da 6 mesi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 18:32

Laè pronta a mettere fine alla sua vacanza estiva a Balmoral e si prepara a tornare adopo 6 mesi di assenza.La Regina e il duca di Edimburgo dovrebbero lasciare la loro residenza scozzese la prossima settimana e dirigersi a Sandringham, per trascorrere del tempo insieme prima del ritorno della monarca a Buckingham Palace, nei primi di ottobre. Fino alla pandemia, il Times ha rivelato che Elisabetta e Filippo passavano gran parte della settimana lavorativa separati, lei al Castello di Windsor, mentre lui alloggiava alla Wood Farm a Sandringham e si vedevano spesso nei fine settimana. Poco prima della chiusura per il coronavirus, Filippo l’ha raggiunta a Windsor.Si pensa che Windsor rimarrà la residenza principale della Regina, che si recherà a Londra a Buckingham Palace solo per impegni ed eventi : “La regina e il duca di Edimburgo – ha fatto sapere il palazzo - lasceranno il castello di Balmoral durante la settimana che inizia il 14 settembre per trascorrere del tempo in privato nella tenuta di Sandringham”.