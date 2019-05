«Il futuro della Gran Bretagna è in Europa», così parlò la Regina Elisabetta

Regina Elisabetta cerca un social media manager: «Ottimo stipendio»

Domenica 19 Maggio 2019, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La. Una registrazione mostra una confidenza fatta dalla regina fatta nel 1988 all'ambasciatore tedesco in cui parlava di un futuro del paese nell'Europa. Nelle sue parole sembra confidare nellcosa che ormai non potrà essereci nel Regno Unito, vista la recente Brexit.che si trova nell'archivio politico del ministero degli esteri tedesco, sta per essere pubblicato dalla casa editrice De Gruyter per conto dell'Istituto nazionale di storia contemporanea. Estratti dal cavo sono pubblicati nell'edizione corrente della rivista Der Spiegel. La rivelazione è deisamente scioccante visto che la Regina, in quanto capo di stato, è chiamata a mantenere una posizione neutrale su tali temi, ma le recenti rivelazioni lascerebbero intendere la sua disapprovazione nei confronti della Brexit.intanto, come riporta anche la stampa locale, ha rifiutato di confermare o commentare l'accuratezza del resoconto dell'incontro dell'ambasciatore tedesco.