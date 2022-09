Regina Elisabetta, scoppia la polemica per il costo del funerale

In attesa dei funerali della regina Elisabetta II, previsti lunedì 19 settembre, si accende qualche polemica attorno ai membri reali e ai costi sostenuti per le celebrazioni.

Stop a nuovi accessi alla Westminster Hall di Londra

Non s'interrompe la coda chilometrica di sudditi e ammiratori decisi a rendere l'ultimo omaggio al feretro della regina Elisabetta alla Westminster Hall di Londra, dove i resti della sovrana sono esposti da ormai due giorni e vi resteranno per altri due sino al funerale di Stato di lunedì 19. Migliaia e migliaia di persone sono sfilate anche di notte, per la seconda notte consecutiva, mentre al momento la fila si snoda per circa 8 chilometri lungo il Tamigi.

Fonti del governo britannico hanno fatto sapere stamattina che quando il limite di capacità dell'area predisposta per la gente in attesa sarà completamente esaurito fino a riempire anche tutto lo spazio di Southwark Park, i nuovi accessi saranno messi «in pausa». I tempi d'attesa superano intanto le 14 ore, mentre non sembra aver avuto echi sugli eventi legati all'addio della regina la notizia dell'accoltellamento di due agenti segnalata stamattina presto nella capitale in quello che sembra essere stato il frutto del raptus di uno squilibrato: fatto avvenuto sempre in pieno centro, ma a distanza di chilometri da Westminster.

Sul fronte degli impegni della famiglia reale, Carlo III è oggi di nuovo in viaggio: atteso con la regina consorte Camilla in Galles - terra di cui ha portato il titolo per decenni come «prince of Wales» e di cui è stato l'unico Windsor a studiare da giovane l'idioma tradizionale - a conclusione del tour in tutte le nazioni del Regno Unito organizzato per condividere il lutto con la varie comunità e formalizzare ovunque (oggi anche a Cardiff) la propria proclamazione formale a sovrano. In serata, al rientro a Londra, sarà poi protagonista con i fratelli Anna, Andrea e Edoardo di un turno di veglia attorno al catafalco della regina a Westminster Hall: affidato per 15 minuti ai quattro figli di Elisabetta II in alta uniforme militare.

