Regina Elisabetta, il feretro arrivato a Buckingham Palace tra due ali di folla

Prosegue il lungo viaggio della regina Elisabetta verso Londra. Dopo la veglia dei quattro figli nella cattedrale di St Giles, a Edimburgo, dove in 24 ore di apertura della camera ardente ha ricevuto l'omaggio di oltre 26.000 persone, il feretro è arrivato a Buckigham Palace.

A Buckingham Palace la folla in lacrime canta 'God save the Queen'. E in cielo appare un arcobaleno

Royal family, il feretro della regina Elisabetta lascia la cattedrale di Edimburgo

Migliaia di uomini e donne hanno assistito in silenzio alla partenza del corteo – preceduto dal suono delle cornamuse –, dall'aeroporto di Edimburgo, dove la bara è stata imbarcata su un volo speciale insieme alla principessa Anna, secondogenita della regina.

In serata la salma è arrivata a Buckingham Palace, prima del trasferimento domani alla Westminster Hall, dove sono previsti altri 4 giorni di omaggio della popolazione, fino alla vigilia del solenne funerale di Stato, in programma per lunedì 19 nell'abbazia di Westminster. Seguirà la sepoltura finale nella cappella di St George, presso il castello di Windsor, accanto ai genitori, re Giorgio VI e la regina consorte Elisabetta, e il principe consorte Filippo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA