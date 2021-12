Regina Elisabetta, solo due persone hanno il suo numero di cellulare. E non sono così scontate

Tutti vorremmo poter prendere il telefono e parlare con le persone più importanti e potenti al mondo. E in Inghilterra il numero più ambito è sicuramente quello della regina Elisabetta, ma praticamente nessuno può, nemmeno la sua famiglia più vicina. Solo due persone hanno il contatto diretto della regina e i loro nomi sono davvero sorprendenti.

A causa dell'enorme rischio per la sicurezza che potrebbe verificarsi se qualcuno potesse raggiungere la regina, si dice che abbia un telefono personale non hackerabile e crittografato. E secondo un esperto della famiglia reale, usa questo dispositivo per chiamare due persone.

Per quanto in molti vorrebbero poter avere una conversazione personale con queen Elisabeth, il privilegio è riservato a pochissime persone. E con gli enormi progressi tecnologici degli ultimi anni, anche la Regina è in grado di avere un telefono cellulare personale che non può essere violato. La 95enne ha il suo telefono personale «crittografato anti-hacker» e lo usa per parlare solo con due persone.

Secondo il commentatore reale Jonathan Sacerdoti, le due persone fortunate che possono avere accesso immediato alla regina sono sua figlia, la principessa Anna e il suo manager delle corse, John Warren.

La regina è nota per essere incredibilmente vicina a John Warren ed è stata vista chiacchierare e ridere con lui durante gli eventi. Dopo l'entusiasmante notizia che la regina era stata inserita nella Hall of Fame della QIPCO British Champions Series per la sua dedizione all'allevamento di cavalli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 22:19

