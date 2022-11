Regina Elisabetta, dolore e lacrime a 3 mesi dalla morte: l'intervento consolatorio

A quasi tre mesi dalla morte della Regina Elisabetta II, St. George's ha riaperto al pubblico per permettere ai cittadini di visitare il luogo dove la monarca più longeva del Regno Unito è stata sepolta. Il suo regno è durato 70 anni, si è spenta l'8 settembre 2022 a Balmoral, in Scozia, all'età di 96 anni e ora, dopo il canonico periodo di lutto, sono state riaperte le porte della cappella dove riposano Giorgio VI, Elisabetta II e Filippo.

Dagli Stati Uniti al Giappone

Secondo il Sunday Express, che ha documentato l'avvenimento, la fila di visitatori conta centinaia di migliaia di persone in fila provenienti da tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone. Tante di loro sarebbero scoppiate in lacrime al punto tale da far intervenire gli amministratori presenti per consolarli. «Questo dimostra quanto la regina significasse per le persone di tutto il mondo», ha dichiarato un membro dello staff.

