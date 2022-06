La Regina Elisabetta salta il Derby, ma sarà al compleanno della nipotina Lilibet

Nonostante la Regina non parteciperà al Derby, uno dei suoi eventi preferiti dell'anno, è confermato il suo ritrovo con tutta la famiglia. Lo afferma l'esperto reale Richard Fitzwilliams che ha affermato quanto sia improbabile che si perda un giorno così speciale in famiglia con la pronipote che porta il suo nome. Come riporta il Sun, è ormai noto che la Queen abbia incontrato Lilibet, per la prima volta ieri, dopo che i Sussex hanno portato il bambino al Castello di Windsor. «Il derby sarebbe stato troppo per lei domani, ma sono sicuro che non vede l'ora di festeggiare il compleanno di Lili. Assolutamente darà la priorità a vederla» ha detto Fitzwilliams.

Sua Maestà si è mostrata raggiante mentre si è unita alla sua famiglia sul balcone di Buckingham Palace. È stata vista sorridere a Louis, che ha rubato la scena mentre chiacchierava animatamente e tirava le facce. Ma ore dopo, i funzionari hanno detto che non avrebbe partecipato al servizio di oggi perché aveva provato un certo "disagio" durante la cerimonia. Nonostante ciò, ha coraggiosamente sorriso agli inglesi mentre accendeva un faro nel parco del Castello di Windsor durante la serata. Kate Middleton oggi ha rassicurato i fan reali che la monarca sta bene, anche se trovato la giornata di ieri "molto faticosa".

Il signor Fitzwilliams ha confessato che il ritiro dal Derby di sua Maestà òe avrà provoato un forte dispiacere. Nonostante l'assenza sia della Regina che del Principe Andrea, risultato positivo al Covid, oggi il servizio è andato avanti senza intoppi. Harry e Meghan hanno partecipato, seduti lontano da William e Kate, anche se sembravano a proprio agio durante l'incontro in cui si sono mostrati sorridenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 23:24

