La regina Elisabetta oggi avrebbe compiuto 97 anni. Il ricordo della royal family: la foto mai vista prima

Oggi, 21 aprile, la regina Elisabetta avrebbe compiuto 97 anni. Nel giorno del suo compleanno la royal family ha voluto ricordare la defunta sovrana con un commovente post condiviso sul profilo ufficiale Instagram in cui Elisabetta II appare serena e sorridente, con il suo immancabile cappello colorato.

La regina Elisabetta è morta lo scorso settembre, ma il suo ricordo è eterno. Buckingham Palace piange ancora la sua scomparsa, nonostante mancano pochissimi giorni all'incoronazione del nuovo re, Re Carlo III, figlio primogenito della defunta sovrana.

«Oggi ricordiamo l'incredibile vita e l'eredità di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, in quello che sarebbe stato il suo 97° compleanno. Quando Sua Maestà nacque nell'aprile 1926, la principessa Elisabetta e la sua famiglia non si aspettavano che un giorno sarebbe diventata regina. In seguito all'abdicazione di suo zio re Edoardo VIII nel 1936, suo padre salì al trono. Quando il re Giorgio VI morì nel febbraio 1952, la principessa Elisabetta divenne regina Elisabetta II quando aveva solo 25 anni. Sua Maestà è diventata il monarca regnante più longevo della Gran Bretagna - l'unico nella storia a celebrare un Giubileo di Platino», queste le parole della royal family aggiunte a corredo dello scatto che ritrae la regina Elisabetta in cui posa sorridente con un mazzo di fiori in mano.

Ad omaggiare il duro lavoro fatto dalla regina Elisabetta durante i suoi 70 anni di regno, anche la principessa del Galles, Kate Middleton, che ha condiviso sulla piattaforma di microblogging uno scatto inedito della regina Elisabetta circondata da tutti i nipoti e pronipoti.

La foto è stata scattata nel castello di Balmoral durante la scorsa estate, proprio come scrive la moglie del principe William. Nell'immagine l'ex monarca è seduta accanto ai giovanissimi reali.

