La Regina Elisabetta oggi compie 94 anni nel silenzio. L'omaggio storico dei giornali britannici

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 13:00

La. Niente colpi di cannone e nessun festeggiamento a causa dell. Ogni anno è stato festeggiato il suo compleanno, oggi, per la prima volta nel suo regno di 68 anni, le pistole non spareranno per il compleanno della regina.Buckingham Palace ha detto che Sua Maestà ha pensato che non fosse appropriato per il suo 94esimo compleanno, in un momento di crisi nazionale. A causa del coronavirus, la parata di Trooping the Colour, che segnava i festeggiamenti ufficiali per il compleanno della regina, èstata annullata.I giornali britannici hanno deciso di omaggiarla con degli articoli in cui ricordano i momenti più importanti della sua vita, nello specifico il suo primo Primo Ministro, Sir Winston Churchill. La trasmissione di Churchill sulla sua salita al trono catturò lo spirito della nuova regina: «Famosi sono stati i regni delle nostre regine. Alcuni dei più grandi periodi della nostra storia si sono svolti sotto il loro scettro. Ora che abbiamo la seconda regina Elisabetta, salendo anche al trono nel suo 26esimo anno, i nostri pensieri sono riportati indietro di quasi 400 anni alla magnifica figura che ha presieduto e, in molti modi, incarnato e ispirato la grandiosità e il genio dell'età elisabettiana».