Regina Elisabetta, come sta: altre due settimane a riposo, come sta

Notizie non rassicuranti sulla salute della regina Elisabetta: altre due settimane di riposo assoluto. E sudditi di Sua Maestà sempre più in ansia. I medici sono stati intransigenti con la sovrana, 95 anni, che per altri 14 giorni dovrà evitare spostamenti, viaggi e appuntamenti ufficiali. La notizia l'ha data Buckingham Palace, che ha anche colto l'occasione per ricordare le visissitudini recenti della Regina d'Inghilterra, costretta già da una decina di giorni a riguardarsi nel castello di Windsor.

Il malessere

Periodo durante il quale la Regina ha trascorso 24 ore in ospedale per non meglio precisati accertamenti. Malessere che ha impedito a Elisabetta II di partecipare, lunedì 1 novembre, alla conferenza internazionale sul clima CoP26, in agenda a Glasgow.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 19:25

