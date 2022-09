Addio Elisabetta, Berlusconi: «Autorevole ma garbata». Quando la Regina lo rimproverò perché urlava troppo

«Una figura di riferimento per il mondo intero, simbolo di democrazia e libertà». Così Silvio Berlusconi ricorda la regina Elisabetta, prima in un post sui social e poi intervenendo a ControCorrente su Rete 4.

Carlo diventa Re d'Inghilterra, si chiamerà Carlo III: «Grande tristezza per la morte della mia amata madre»

Regina Elisabetta, Berlusconi: «Simbolo di democrazia e libertà»

«Con la Regina Elisabetta scompare una figura di riferimento non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero. Fin da quando, ancora ragazza, rimase con la famiglia reale a Londra, a fianco del suo popolo, sfidando le bombe di Hitler e si impegnò nello sforzo bellico contro il nazismo, il nome di Elisabetta ha rappresentato un grande simbolo della democrazia e della libertà». - scrive Berlusconi in un post sui propri account social - «Ha attraversato con estrema dignità la storia contemporanea, da Winston Churchill a Lizz Truss, svolgendo sempre un ruolo attivo e importante pur nel rigoroso rispetto della neutralità politica della monarchia. Ha rappresentato al meglio le virtù del suo grande Paese».

Regina Elisabetta, l'addio dei potenti di tutto il mondo. Da Biden a Papa Francesco: «Ha segnato un'era»

Regina Elisabetta, Berlusconi: «Autorevole ma garbata, con senso dell'umorismo»

«Ci è arrivata poco fa la notizia e ne ho provato davvero dolore perché la sua e stata una figura straordinaria e gli storici del futuro la riconosceranno come una grande protagonista della nostra era». Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando della morte della Regina Elisabetta a Controcorrente su Rete4. «Ha rappresentato - ha aggiunto - un grande simbolo della democrazia e della libertà».

«Ricordo - ha concluso - in tutti gli incontri che abbiamo avuto, una straordinaria autorevolezza, che univa a un grande garbo, viva simpatia e grande senso dell'umorismo».

Regina Elisabetta, quel rimprovero a Berlusconi

La regina Elisabetta e Silvio Berlusconi furono anche protagonisti di un curioso caso, risalente al G20 del 2 aprile 2009, a Londra. I leader mondiali si erano riuniti e stavano posando per la foto di rito, con la sovrana britannica, e alla fine degli scatti Berlusconi iniziò a rivolgersi ad un tono di voce troppo alto parlando con l'allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

«Mr. Obama!», aveva iniziato a ripetere, a voce alta, Silvio Berlusconi. Beccandosi un rimprovero bonario della regina: «Perché deve urlare così?». Tante le risate tra i presenti, in un'atmosfera serena e scherzosa, come puntualizzò Buckingham Palace: «Non c'è stata nessuna azione sbagliata né un rimprovero». Una scena che fu citata anche nella serie tv di culto Boris.

