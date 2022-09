Regina Elisabetta, bambina dona il suo orsetto Paddington al principe William. Lui: «È dolcissimo, ecco a chi lo darò»

di Angela Casano

Il principe William ha ricevuto un regalo da parte di una bambina della folla durante il tributo per la regina Elisabetta II. Il principe di Galles era accompagnato da Kate, principessa del Galles e dal Duca e dalla Duchessa di Sussex. Le foto mostrano le due coppie mentre ricevono le condiglianze e l'affetto da parte della folla presente per onorare la Regina Elisabetta II per l'ultima volta. Durante i saluti, il principe William ha ricevuto da una bimba un peuche dell'orso Paddington. Gesto che ha fatto commuovere il nipote della Regina, ma per quale motivo?

Principe Harry, il gesto fatto a Meghan Markle durante la passeggiata a quattro mette a zittire gli haters della coppia

Regina Elisabetta, oggi l'omaggio pubblico a Edimburgo. Re Carlo in Parlamento, ma è caos incoronazione

Elisabetta II, l'omaggio: la regina proiettata anche sul Burj Khalifa di Dubai

La reazione di William

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il principe di Galles alla vista del regalo ha risposto: «È così dolce. Grazie mille». E poi ha chiesto alla bimba se preferisse che il regalo venisse consegnato assieme agli altri resto dei tributi alla Regina o, se preferisse che lui lo custodisse personalmente. Il papà della piccola alla domanda del Principe ha risposto che quel dono fosse consegnato nelle mani del principe George, della principessa Charlotte o del principe Louis. E William ha risposto così: «Si, potrei darlo a George. Grazie mille».

La Regina e l'orso Paddington

L'orso Paddington è diventata una figura associata alla Regina per uno sketch televisivo andato in onda durante il Giubileo di platino. La Regina è, infatti, apparsa nella scenetta con l'orso animato, doppiato da Ben Whishaw, durante le celebrazioni del Giubileo. Nello sketch, di cui i social hanno parlato per mesi, l'orso si gode un pranzo a base di panini alla marmellata con la regina a Buckingham Palace.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA