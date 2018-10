Le regala una Lamborghini e le chiede di sposarlo: ma (a quanto pare) i soldi non comprano l'amore Video

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A quanto pare. È il caso che ha visto protagonista un ragazzo chefiammante, di colore arancione, alla sua amata. Lo ha fatto davanti a tutti, con tanto di palloncini e cuore sul cruscotto della supercar. Poi si è inginocchiato davanti a lei per farle laIl piano preparato nei minimi dettagli tuttavia non è andato a buon fine. Una volta in ginocchio di fronte alla ragazza si è visto recapitare un bel. Un rifiuto che ha faticato ad accettare e lo ha portato a sfogare tutta la sua delusione in un gesto di rabbia. Prima ha inveito contro la ragazza, poi ha lanciato i fiori verso lo smartphone che riprendeva la scena e ha distrutto una vetrina in mostra nel piazzale. Il