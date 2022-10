Red Bull in lutto, morto il fondatore Dietrich Mateschitz. Verstappen: «Una notizia difficile per tutti»

di Redazione web

Dietrich Mateschitz, co-fondatore della Red Bull, è morto all'età di 78 anni. L'imprenditore austriaco, figlio di insegnanti, nella metà degli anni '80 fondò l'omonima azienda produttrice della celebre bevanda energetica, che poi diede il marchio alla scuderia di Formula 1 oltre che a molti altri sport, per lo più estremi. Secondo il magazine Forbes, Mateschitz era l'uomo più ricco d’Austria, con un patrimonio stimato di 27,4 miliardi di euro.

Maneskin, quella notte a casa di Madonna: «Ecco com'è andata. Ci disse: sono una vostra fan»

Chi era

Nato sul finire della seconda guerra mondiale, il 20 maggio del 1944 a Sankt Marein im Mürztal, piccolo comune austriaco con meno di 3mila abitanti, Mateschitz dopo aver lavorato per alcune note multinazionali, nel 1984 fondò Red Bull insieme all’imprenditore thailandese Chaleo Yoovidhya, rilevando e trasformando in un brand noto in tutto il mondo, quella che prima era una bevanda bevanda energetica, Krating Daeng, nota solo nel paese d'origine e comunque in Asia.

Ecobonus, fino a 7.500 euro per auto elettriche ed ibride: ecco a chi spetta e come richiederlo

Successo enorme

Dopo il successo globale della bevanda, che solo nel 2021 ha venduto quasi 10 miliardi di lattine in 172 paesi del mondo, Mateschitz ha creato un impero sportivo, costruendo intorno all'azienda un patrimonio stimato di 27,4 miliardi di euro. Una ricchezza che gli permise di acquistare un'isola delle Fiji, Laucala, numerose proprietà in patria, portando il marchio alla ribalta internazionale, sponsorizzando eventi sportivi ed atleti, calcio, hockey, fino alle gare automobilistiche e motociclistiche, culminato con l'approdo in Formula 1.

Il dolore della F1

Ed oggi il mondo della Formula 1 piange l'imprenditore tedesco. «È stata una notizia difficile per tutti, per quello che ha significato per la Red Bull, e ovviamente per lo sport, e soprattutto per me», ha detto il pilota Max Verstappen, che due settimane fa ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo in F1.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA