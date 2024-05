«Mal di pancia fortissimo», Rebecca muore a 35 anni dopo un mese di agonia: lascia due figli piccoli. La famiglia: «Siamo sconvolti»

di Redazione Web

È morta un mese dopo aver scoperto di avere una malattia allo stomaco che le ha causato un «mal di pancia fortissimo», lasciando la famiglia totalmente impreparata e sbigottita. Rebecca Evans (35 anni), per gli amici Becky, è venuta a mancare domenica 5 maggio, lasciando suo marito Scott e i suoi due bambini Evan, di 10 anni, e Freddie, di 6.

«Siamo distrutti - ha dichiarato la famiglia -. Becky era così frizzante e gentile, era pronta ad aiutare tutti nel momento del bisogno. Non riusciamo ancora crederci che se ne sia andata così, all'improvviso. I suoi bambini sono ancora scioccati».

Cosa è successo

Rebecca Evans, residente nello Yorkshire (Gran Bretagna) aveva organizzato una gita fuoriporta per i suoi piccoli. Un weekend in camper da passare insieme a Evan e Freddie e al suo papà Adams, di 63 anni, per scacciare un po' la malinconia della scomparsa della mamma, venuta a mancare a dicembre 2023.

«I miei nipoti non smettono di piangere - ha dichiarato Adams al YorkshireLive -. Becky era semplicemente fantastica. Stava affrontando bene la malattia, per cui non riusciamo a spiegarci il motivo per cui se ne sia andata così all'improvviso».

Le parole dei colleghi

La famiglia ha scelto di non rivelare alla stampa i particolari del male di cui soffriva Rebecca. Quest'ultima ha lavorato come vicedirettrice dell'azienda The Range, una catena di negozi che vende prodotti casalinghi. La donna ha lavorato nei punti vendita per ben 15 anni, lasciando un bellissimo ricordo nei cuori dei colleghi: «Siamo tutti distrutti e sorpresi da quello che è successo - hanno dichiarato -. Ancora non riusciamo a crederci, ha lasciato un vuoto enorme nei nostri cuori».

