La "strana" abitudine di Re Carlo: cos'è la particolare vaschetta con il ghiaccio che porta sempre con sé

Si avvicina un giorno molto importante per Re Carlo III e la famiglia reale inglese: quello dell'incoronazione , che avverrà il prossimo 6 maggio 2023 .

Dopo anni di attesa al fianco della Regina Elisabetta II, l'erede al trono si appresta a vivere il suo momento e presto la cerimonia entrerà nel vivo. Tutto è già stabilito da tempo, nella più classica delle tradizioni Windsor. Tra assistenti personali e protocollo, Carlo si prepara a questo momento da una vita intera.

La strana abitudine di Re Carlo III

Proprio a proposito delle sue manie, da tempo si vociferano di sue strane abitudini tra cui quella svelata al Daily Star dall'autrice Katherine McGee, secondo cui Carlo non apprezzerebbe il ghiaccio a forma di cubetti per i suoi cocktail. Per questo, viaggerebbe sempre provvisto di una vaschetta per cubetti da ghiaccio rotondi. Il motivo? Carlo non apprezzerebbe il tintinnio del ghiaccio spigoloso nel bicchiere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 08:29

