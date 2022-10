Re Carlo e l'incontro con Liz Truss, i più attenti notano un dettaglio clamoroso

L'ultimo incontro tra re Carlo e la premier britannica Liz Truss ha avuto un importante significato simbolico. Non solo per la delicata situazione economica e politica del Regno Unito, e nemmeno per il surreale dialogo tra il capo di Stato e quello di governo, divenuto virale. C'è stato un dettaglio, abbastanza clamoroso, che non è sfuggito ai più attenti. E non si tratta del maggiore Johnny Thompson, guardia ufficiale del re...

Re Carlo, tutte pazze per la nuova guardia: il maggiore Johnny Thompson ruba la scena... e l'occhio

Re Carlo e Liz Truss, l'incontro

L'ultimo incontro tra Carlo III e Liz Truss è avvenuto mercoledì, quando il re ha ricevuto la prima ministra nel suo ufficio. E quando Liz Truss gli ha detto «Sua Maestà, è bella vederla di nuovo», Carlo l'ha salutata con un «Di nuovo qui. Cara, oh, cara», divenuto inevitabilmente virale. Ma mentre in tanti si sono concentrati sulla conversazione tra i due, c'è chi ha notato un clamoroso dettaglio sullo sfondo.

Re Carlo e Liz Truss, il clamoroso dettaglio

Su un tavolino, infatti, si notano una pianta e alcune cornici con foto. In una si vede la compianta regina Elisabetta, madre di Carlo. Un'altra, invece, è difficilmente riconoscibile, eppure gli occhi più attenti hanno notato un dettaglio clamoroso.

Si tratta infatti della foto ufficiale del matrimonio tra Harry e Meghan, celebrato il 19 maggio 2018. Risulta quantomeno curioso che, pur essendo Harry uno dei due figli di Carlo, quella foto sia in un posto privilegiato dell'ufficio del re. Specialmente in un momento in cui il rapporto tra il re e il secondogenito è ai minimi storici...

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA