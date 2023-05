Re Carlo III, domani l'incoronazione. Londra blindata, invitati da tutto il mondo: ci sarà anche Mattarella

di Totò Rizzo

Un’attesa lunga una vita ma finalmente, domani, a Londra, a 74 anni, Charles (Philip, Arthur, George) Mountbatten-Windsor, a settant’anni esatti dal giuramento della madre Elisabetta II, sarà incoronato re d’Inghilterra come Carlo III, nella stessa Abbazia di Westminster dove dal 1066 quella terra proclama i suoi monarchi e sulla stessa King Edward’s Chair sulla quale, dal 1300, essi siedono per l’imposizione del simbolo massimo del potere.

L'esperta Luisa Ciuni: «Camilla riscatta le seconde mogli. L'invito a Harry? Scelta conciliante»

Kate Middleton e William, giornata da pendolari a Londra: prendono la metro e vanno al pub

I NUMERI

Un milione di persone si riverserà per le strade di Londra, 100 milioni i potenziali spettatori delle dirette tv cui vanno aggiunti gli utenti dei social, 2200 gli invitati (tra i capi di Stato il presidente Mattarella), 29.000 agenti per la sicurezza, 3 giorni di festa (oggi per la cerimonia, domani per il Big Coronation Lunch, il pic-nic dell’ordinary people nei parchi e i garden party condominiali o privati, lunedì Bank Holiday, ovvero festività nazionale). Infine: Carlo è il re numero 40 dall’alba della monarchia britannica.

L’AGENDA

Il corteo reale partirà da Buckingham Palace, Carlo e Camilla siederanno sulla Diamond Jubilee, carrozza tirata da 8 cavalli bianchi, full comfort o quasi. La cerimonia a Westminster (ore 11, le 10 in Italia) prevede tre momenti: “riconoscimento e proclamazione” da parte dell’arcivescovo di Canterbury, “giuramento del re” e “unzione” con l’Olio Santo di Gerusalemme. Di nuovo in carrozza per il rientro a Buckingham e il saluto dal balcone.

MUSICA, MAESTÀ

12 brani musicali nel corso della cerimonia, tra religiosi e laici, classici e contemporanei (coinvolto Andrew Lloyd Weber). Sul podio Sir Antonio Pappano, orgoglio italo-britannico, terrà in mano la bacchetta per un’ora complessiva. Voci soliste due assi della lirica, Bryn Terfel e Pretty Yende. Al concerto per l’incoronazione del giorno successivo al castello di Windsor, scritturati Andrea Bocelli, Lionel Ritchie, Take That, Kate Perry, l’Orchestra Smile di Monterotondo.

IL NIPOTE PAGGIO

Sarà anche perché la linea dinastica lo vuole secondo in successione ma il paggio d’onore sarà George, 9 anni, primogenito di William e Kate. Con lui la sorella Charlotte e tre nipoti di Camilla. Occhio: potrebbe rubare a tutti la scena il marmocchio Louis, 5 anni, al Giubileo di platino della bisnonna Elisabetta, l’anno scorso, impagabili le sue boccacce dal balcone.

INCOLLATI AI VIDEO

Rai, Mediaset, SkyTg24, La7, Real Time con speciali del Tg1, Verissimo, maratone Mentana più piattaforme streaming. Dalle 11 di domattina truppe di corrispondenti, inviati, commentatori pronte a soddisfare la più piccola curiosità. Ma si sa, l’asse attorno al quale ruota il mondo sono i social: i funerali di Elisabetta II catalizzarono occhi e tastiere di 5 miliardi e passa di utenti. Riuscirà Carlo III a calamitare una tale audience?

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA